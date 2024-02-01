Премьер Польши заявил об усталости ЕС от позиции Орбана по помощи Киеву

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Евросоюз устал не от помощи Украине, а от позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокированию помощи для Киева, заявил премьер Польши Дональд Туск.
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