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В Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение

В Сочи в минувший четверг, 23 марта, произошло землетрясение. Соответствующую информацию предоставили сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Краснодарскому краю.

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