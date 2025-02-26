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Царьград

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Baza: ОМОН ворвался на тренировку детей в клубе ММА в Мытищах

Baza: ОМОН ворвался на тренировку детей в клубе ММА в Мытищах

Силовики в полной экипировке нагрянули в спортзал Agressor в Подмосковье.В подмосковных Мытищах сотрудники ОМОН внезапно ворвались в клуб ММА Agressor, где в это время проходила тренировка у детско-юношеских групп.

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