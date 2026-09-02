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ИА Регнум

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Глава МИД ФРГ пригрозил санкциями против большого числа россиян

Глава МИД ФРГ пригрозил санкциями против большого числа россиян

В новые санкционные списки ЕС, предложенные Германией, внесут большое число россиян. Такое заявление 2 сентября сделал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

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