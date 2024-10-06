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Русская весна

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Медведев: Минск может использовать ТЯО, если Украина нападет на Белоруссию

Медведев: Минск может использовать ТЯО, если Украина нападет на Белоруссию

Возможное решение Киева перенести боевые действия на территорию Белоруссии позволит Минску обратиться к Москве для использования тактического ядерного оружия, России будет трудно отказать белорусскому руководству, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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