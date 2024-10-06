Медведев: Минск может использовать ТЯО, если Украина нападет на Белоруссию

Возможное решение Киева перенести боевые действия на территорию Белоруссии позволит Минску обратиться к Москве для использования тактического ядерного оружия, России будет трудно отказать белорусскому руководству, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии