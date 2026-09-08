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Царьград

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УНИКС подписал контракт с американцем Дэвидом Маккормаком

УНИКС подписал контракт с американцем Дэвидом Маккормаком

Клуб УНИКС подписал центрового из США Дэвида Маккормака на сезон-2026/27. В прошлом году он выступал за немецкую "Баварию", показывая средние результаты в 7,5 очка и 4,8 подбора за матч.

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