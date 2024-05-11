Кандидатуру Мишустина на пост Председателя Правительства поддержала "Единая Россия"

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что сегодня ключевой приоритет совместной работы «Единой России» и кабмина - выполнение поручений Президента, озвученных в Послании, и достижение национальных целей развития, которые Глава государства определил в Указе 7 мая.
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