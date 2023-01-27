Военное обозрение

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Экс-премьер-министр Великобритании Джонсон раскритиковал нормандский формат переговоров по Украине как «политическую имитацию»

Экс-премьер-министр Великобритании Джонсон раскритиковал нормандский формат переговоров по Украине как «политическую имитацию»

Урегулировать ситуацию на Украине не удалось посредством так называемого «нормандского формата», хотя Франция и Германия предпринимали соответствующие усилия.

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