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8 необрезанных фактов о фильме «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный»

8 необрезанных фактов о фильме «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный»

Великий мультфильм девяностых сейчас стал еще актуальнее. Он даже предсказал войну Америки с Канадой! South Park: Bigger, Longer & Uncut, фото: кадр из мультфильма[1] Вряд ли Трей Паркер и Мэтт Стоун полагали, как все их карикатурные сатирические памфлеты («Канада и не страна вовсе») спустя четверть века войдут в лексикон президента США Дональда Трампа и его окружения.

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