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В Самаре 27 августа 2021 года откроется первая круглогодичная ярмарка

В последние дни лета 2021 года в Самаре традиционно начинают работу продовольственные ярмарки. Сельскохозяйственная ярмарка, расположенная на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, откроет свои двери для всех желающих уже в пятницу, 27 августа.

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