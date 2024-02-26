Актриса Дженнифер Энистон показала помолвочное кольцо с бриллиантом

Голливудская актриса Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке. Об этом сообщает Daily Mail. Звезда сериала "Друзья" посетила 30-ю церемонию вручения премии SAG Awards, которая прошла 24 февраля в Лос-Анджелесе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии