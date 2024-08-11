Диабетики и летняя жара: советы по поддержанию оптимального уровня сахара в крови Максим МорозовНа какие симптомы следует обратить особое внимание людям с сахарным диабетом (сахарным диабетом) во время сильной жары, как правильно скорректировать терапию и диету по согласованию с врачом, а также какие меры можно предпринять, чтобы защититься от солнца и высоких температур, поясняет.