К концу недели в Омской области похолодает до +11°. По прогнозу синоптиков в пятницу, 25 сентября, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается.
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