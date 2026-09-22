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Новости Омска

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К концу недели в Омской области похолодает до +11

К концу недели в Омской области похолодает до +11°. По прогнозу синоптиков в пятницу, 25 сентября, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается.

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