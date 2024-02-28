Когда стричь ногти по лунному календарю в марте 2024 года Алёна ЮрьеваВесна — время обновления и перемен, и что может быть лучше, чем начать его с преображения своего внешнего вида? Астрологические подсказки, отраженные в лунном календаре, предлагают оптимальные дни для стрижки ногтей и маникюра в марте 2024 года.