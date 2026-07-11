TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 036 подписчиков

Пенсия в 95 тысяч рублей, элитное жилье и муж-затворник: как сейчас устроена жизнь 88-летней Лии Ахеджаковой

Пенсия в 95 тысяч рублей, элитное жилье и муж-затворник: как сейчас устроена жизнь 88-летней Лии Ахеджаковой

Народная артистка Лия Ахеджакова, чье имя неразрывно связано с шедеврами советского кинематографа, сейчас обустраивает свой быт за пределами России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии