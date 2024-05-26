В США ответили, что отталкивает иностранные ЧВК от контрактов на Украине

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Председатель американской компании MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена рассказал, что хаос и сложная ситуация на фронте отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от заключения контрактов на Украине.