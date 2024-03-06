На Ямале обсудили изменения правил перепланировки жилья

С 1 апреля любое изменение площади жилья будет считаться перепланировкой. Об этом в Штабе общественной поддержки Ямала салехардцам рассказал региональный руководитель направления «Наш дом и наш подъезд» партийного проекта «Жители МКД» Данила Гонтарь.