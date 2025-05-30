Могли подставить: что известно о Никите Пенькове, устроившем теракт в Ставрополе

Русский компас Слева Гурциев, справа Пеньков. Фото: тг-канал "Mash". Парень подорвал замглавы города, ветерана спецоперации Заура Гурциева, и погиб сам.
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