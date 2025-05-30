Могли подставить: что известно о Никите Пенькове, устроившем теракт в Ставрополе

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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В
Воробей
Про &quot;выходить ночью на свидание&quot; в статье ничего не сказано. Вполне мог ночью возвращаться домой откуда-то. Где его и встретил террорист. Возможно, отследив закономерность или получив сигнал от соучастника.
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1 д.
ВераВерная
Предполагать можно что угодно.
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1 д.
В
Воробей
Вот именно. А можно исходить из единственно имеющейся информации, как наиболее рациональным подходом.
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1 д.
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