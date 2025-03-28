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Царьград

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Житель Сочи задержан за пропаганду терроризма: возбуждено уголовное дело

Житель Сочи задержан за пропаганду терроризма: возбуждено уголовное дело

В Сочи задержан мужчина, обвиняемый в распространении террористической пропаганды в интернете. Подозреваемый публиковал материалы, оправдывающие действия лидеров незаконных формирований в Чечне.

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