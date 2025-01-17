5 главных особенностей поколения B Не успели мы привыкнуть к поколению «альфа» с их гаджетоманией и школьными уроками «Разговоры о важном», как появилось новое поколение — «бета».
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