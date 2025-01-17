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Комментарии
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Traveller
Главный гвоздь статьи однозначно приговаривает этих подрастающих &quot;спицилистав&quot;. У них ПОВЕРХНОСТНОЕ МЫШЛЕНИЕ!!!  В переводе на русский - это полные идиоты, которые однозначно помрут, если вдруг сломается розетка, из которой &quot;они добывают ток&quot; (с) &quot;Из ответа на уроке&quot;.
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