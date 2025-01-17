Traveller

Главный гвоздь статьи однозначно приговаривает этих подрастающих "спицилистав". У них ПОВЕРХНОСТНОЕ МЫШЛЕНИЕ!!! В переводе на русский - это полные идиоты, которые однозначно помрут, если вдруг сломается розетка, из которой "они добывают ток" (с) "Из ответа на уроке".