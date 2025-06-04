В Омской области оперативниками пресечена деятельность оптового наркокурьера

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в результате комплекса оперативных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических средств задержали омича 1986 года рождения в подъезде дома на ул.
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