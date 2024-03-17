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Telegraph: Макрон сменил тон по Украине ради возвращения престижа Франции

Telegraph: Макрон сменил тон по Украине ради возвращения престижа Франции

Смена тона высказываний французского президента Эммануэля Макрона относительно украинского конфликта объясняется тем, что он стремится вернуть Франции авторитет и статус доминирующей силы в Европейском союзе.

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