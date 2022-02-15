Мария Львова-Белова: Как поддержать семью и детей с инвалидностью

Мария Алексеевна, вы известны своими проектами для молодых людей с ограниченными возможностями.Мария Львова-Белова: Мы должны разработать "дорожную карту" с инфраструктурой и ресурсами для каждой семьи, у которой рождается ребенок с инвалидностью.