Франция назвала сроки начала подготовки украинских пилотов на истребители Rafale Франция планирует начать обучение украинских пилотов на французских истребителях Rafale осенью этого года, заявила министр вооружённых сил республики Катрин Вотрен.
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