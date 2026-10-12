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Царьград

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Экс-глава района под Новосибирском подозревается в хищении 1,15 млн

Экс-глава района под Новосибирском подозревается в хищении 1,15 млн

Следствие квалифицировало действия Евгения Артюхова по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей до десяти лет лишения свободы, а основанием для возбуждения дела стали материалы УФСБ.

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