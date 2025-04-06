Песков: пошлины Трампа не на руку экономике РоссииПошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, не на руку экономике России, но все же она прочна и успешно развивается благодаря действиям главы государства Владимира Путина.
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