Реконструкцию котельной завершили в Долгопрудном

В городском округе Долгопрудный завершили реконструкцию котельной на Ленинградской улице, 19. Также специалисты проложили трубы для холодной и горячей воды для переключения муниципальных жилых домов по на Тимирязевской и Южной улицах, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области Работы провели в рамках проекта «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».