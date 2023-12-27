Реконструкцию котельной завершили в Долгопрудном

В городском округе Долгопрудный завершили реконструкцию котельной на Ленинградской улице, 19. Также специалисты проложили трубы для холодной и горячей воды для переключения муниципальных жилых домов по на Тимирязевской и Южной улицах, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области Работы провели в рамках проекта «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».
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