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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Санчо тренируется на базе «Фликстона» из 10-й лиги Англии после ухода из «МЮ»

Джейдон Санчо тренируется с клубом из низших лиг Англии после ухода из « Манчестер Юнайтед ». 26-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, поддерживает форму на базе «Фликстона» из 10-го дивизиона страны, сообщает ESPN.

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