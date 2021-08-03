Силовики задержали группу лиц, которая тоннами производила фальшивый алкоголь в Приморье

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Уссурийску при силовой поддержке офицеров Управления Росгвардии по Приморскому краю пресекли противоправную деятельность группы лиц, осуществлявших производство, хранение и реализацию немаркированной алкогольной продукции.