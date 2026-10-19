В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По данным синоптиков, 19 и 20 октября в отдельных районах ожидаются порывы до 28 м/с.
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