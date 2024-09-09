Российские ученые отдали часть госпремии на закупку РЭБ для Белгородской области

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член попечительского совета Фонда перспективных исследований Михаил Ковальчук, а также ученые Евгений Адамов и Владимир Асмолов передали часть присужденной им госпремии в области науки и технологий в фонд Народного фронта «Все для Победы!», чтобы оснастить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобусы в Белгородской области.
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