Российские ученые отдали часть госпремии на закупку РЭБ для Белгородской области

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член попечительского совета Фонда перспективных исследований Михаил Ковальчук, а также ученые Евгений Адамов и Владимир Асмолов передали часть присужденной им госпремии в области науки и технологий в фонд Народного фронта «Все для Победы!», чтобы оснастить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобусы в Белгородской области.