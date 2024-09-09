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Российские ученые отдали часть госпремии на закупку РЭБ для Белгородской области

Российские ученые отдали часть госпремии на закупку РЭБ для Белгородской области

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член попечительского совета Фонда перспективных исследований Михаил Ковальчук, а также ученые Евгений Адамов и Владимир Асмолов передали часть присужденной им госпремии в области науки и технологий в фонд Народного фронта «Все для Победы!», чтобы оснастить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобусы в Белгородской области.

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