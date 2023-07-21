В Новгородской области арестован водитель из Азербайджана: он избил инспектора ГИБДД

По ходатайству следователя МСО СУ СК РФ по Новгородской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти в свя .