Жители многоквартирных домов могут взыскать компенсацию морального вреда с соседей, если табачный дым из их квартир или с балконов проникает в чужое жильё, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москва 24».
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