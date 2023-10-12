Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают установку минно-взрывных заграждений

В ходе занятий по боевой подготовке на полигоне «Троицкий», военнослужащие заключившие первые контракты с МО РФ, приступили к выполнению учебно-боевых задач по установке минно-взрывных заграждений на предполагаемом пути движения боевой техники условного противника.