Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают установку минно-взрывных заграждений

В ходе занятий по боевой подготовке на полигоне «Троицкий», военнослужащие заключившие первые контракты с МО РФ, приступили к выполнению учебно-боевых задач по установке минно-взрывных заграждений на предполагаемом пути движения боевой техники условного противника.
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