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Украинский дрон атаковал пункт пропуска в Брянской области: Источник сообщил подробности

Украинский дрон атаковал пункт пропуска в Брянской области: Источник сообщил подробности

Дрон-камикадзе атаковал пропускной пункт в Брянской области сегодня ночью.По данным Telegram-канала SHOT, накануне около 23:00 прогремел взрыв на крыше административного здания автомобильного пункта пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе.

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