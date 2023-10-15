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Селюк о матче России и Кении: «Пожарники из Беларуси оказали бы больше сопротивления. Можно вызвать Сашу Мостового, Карпина, Аршавина, они обыграют кенийцев»

Селюк о матче России и Кении: «Пожарники из Беларуси оказали бы больше сопротивления. Можно вызвать Сашу Мостового, Карпина, Аршавина, они обыграют кенийцев»

Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Турции 16 октября. «Сборная Кении. Если бы взяли пожарников из Беларуси, думаю, они бы оказали больше сопротивления.

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