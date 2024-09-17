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В Госдуме назвали препятствие для увеличения пособия по уходу за ребенком

В Госдуме назвали препятствие для увеличения пособия по уходу за ребенком

В российском бюджете сейчас не предусмотрена возможность увеличить размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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