9 жизненных уроков, которые нужно освоить до середины жизненного пути...

Лучшие 9 уроков, которые нам нужно изучить до середины жизни. И большинство из них сосредоточены на «обязанностях», которым нас учат каждый день — то, что общество или наши семьи считают «успехом» (то есть: зарабатывать большие деньги, иметь большой дом, подниматься на вершину корпоративной лестницы, стремиться к власти и влиянию и т.