Симоньян: 12 членов семьи оператора RT Эльдерры в Газе погибли

При израильских бомбардировках в секторе Газа умерло 12 членов семьи оператора RT Халеда Эльдерры. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
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