Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Чайковский
    Всех на нары, а потом депортировать, без права въезда в Россию навсегда..Что будет с схвач...
  • Одиссей
    Аффтар, "летяк" - это на каком наречии? И что означает? Мои ассоциации, почему-то, только с белкой-летягой. А если ты..."24 летяка за 5 с...
  • Анатолий Зотов
    Надо её не отменить , а изменить так, что бы она работала в обе стороны. Если бы 6 статью не отменили, а изменили, то...Что делать с тако...

Учитель математики накинулся на 6-классницу за телефон на уроке

Учитель математики накинулся на 6-классницу за телефон на уроке

Юрий Кот   В гимназии № 87 в Юбилейном микрорайоне Краснодара на уроке учитель математики накинулся на ученицу 6-го класса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Считаю ниже своего достоинства  вести диалог с подонком.
Ответить
2 д.
Виктор Галкин
Причём тут розги? Я про штрафы.
Ответить
2 д.
АС
Андрей Сергеевич
Да... Такое дело: карманы разные у всех, но жопа одна, хоть и из двух половинок. Штрафы должны быть исключительно телесными! Ну оштрафовали вас на рупь-два за превышение - та и хусим...  А если пороть плетьми по воскресениям, на площади перед церковью - - много желающих погонять станет? Хорошего кнута, да по вдоль спины...  🤔
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх