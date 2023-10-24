Учитель математики накинулся на 6-классницу за телефон на уроке

АС

Андрей Сергеевич

Да... Такое дело: карманы разные у всех, но жопа одна, хоть и из двух половинок. Штрафы должны быть исключительно телесными! Ну оштрафовали вас на рупь-два за превышение - та и хусим... А если пороть плетьми по воскресениям, на площади перед церковью - - много желающих погонять станет? Хорошего кнута, да по вдоль спины... 🤔