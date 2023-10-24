Юрий Кот В гимназии № 87 в Юбилейном микрорайоне Краснодара на уроке учитель математики накинулся на ученицу 6-го класса.
Учитель математики накинулся на 6-классницу за телефон на уроке
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Считаю ниже своего достоинства вести диалог с подонком.
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2 д.
Виктор Галкин
Причём тут розги? Я про штрафы.
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2 д.
АС
Андрей Сергеевич
Да... Такое дело: карманы разные у всех, но жопа одна, хоть и из двух половинок. Штрафы должны быть исключительно телесными! Ну оштрафовали вас на рупь-два за превышение - та и хусим... А если пороть плетьми по воскресениям, на площади перед церковью - - много желающих погонять станет? Хорошего кнута, да по вдоль спины... 🤔
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2 д.
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