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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамиашвили об отказе борца Мамедова от Олимпиады: «У Шамиля травма. О каком возможном давлении вы говорите – я не понимаю»

Сообщалось, что россиянин Шамиль Мамедов решил не участвовать в Олимпийских играх в Париже из-за травмы.

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