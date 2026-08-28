Дочь Героя России: отец погиб, уводя горящий Ка-52 от населенного пункта

Отец воспитанницы Пансиона Министерства обороны России Екатерины Табачниковой погиб во время боевого вылета на вертолете Ка-52, успев увести горящую машину от населенного пункта.
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