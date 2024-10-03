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Песков не знает о чёрных списках артистов, которым запрещено выступать в РФ

Песков не знает о чёрных списках артистов, которым запрещено выступать в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о наличии так называемых «черных списков» артистов, которым якобы запрещено выступать в стране из-за их позиции по специальной военной операции.

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