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Карин Жан-Пьер о роли лидеров: "Важно продолжать борьбу за людей"

Карин Жан-Пьер о роли лидеров: "Важно продолжать борьбу за людей"

Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обсудила ситуацию в Демократической партии после поражения Камалы Харрис на выборах.

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