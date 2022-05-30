+1

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Не надо быть великим экономистом, что бы даже на вскидку сказать, что ВОЗ за год пандемии принес вреда больше, чем вс...ВОЗ: ущерб природ...
  • Борис
    Природа давно все придумала куда лучше тупых скандинавов , она вырастила дерево и много чего еще .Шведские ученые п...
  • Малик Гумеров
    А не гадить - не уничтожать природу не пробовали ?Американские учен...

В Россию прибыли 1,55 млн беженцев с Украины и из Донбасса

В Россию прибыли 1,55 млн беженцев с Украины и из Донбасса

Большинство переселенцев — граждане Донецкой и Луганской народных республик. В 568 пунктах временного размещения, которые были организованы в 55 регионах РФ, разместились 33 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх