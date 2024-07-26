Комбат 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ширшин подверг критике украинских генералов за неоправданные потери под Прогрессом - поселком к западу от Очеретино, который недавно был освобожден российскими войсками в ходе наступательной операции.
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