«Надоело», — Роднина отказалась признавать Валиеву олимпийской чемпионкой

Несмотря на то, что Камила Валиева осталась вне международных соревнований и временно потеряла возможность активно участвовать в спортивной карьере, у нее осталось самое главное: поддержка народа и первых лиц спорта нашей страны.
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