В России захотели изменить правила охоты

Депутаты Приморского края предложили запретить охотиться с тепловизорами и собаками в России. С предложением внести изменения в правила охоты депутаты обратятся в федеральное Министерство природных ресурсов.
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