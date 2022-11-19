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Гилберт Аренас: «Было огромной честью, когда Уэстбрук отказался брать в «Уизардс» мой нулевой номер»

Бывший игрок «Уизардс» Гилберт Аренас признался, что был польщен решением звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука отказаться от родного номера «0» во время выступления за клуб из Вашингтона.

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