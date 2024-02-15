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Чулпан Хаматова призналась строила дом для побега на деньги россиян задолго до ZOV

Чулпан Хаматова призналась строила дом для побега на деньги россиян задолго до ZOV

Царьград "Поубивала бы всех, но чтобы мучились": Хаматова прошлась по русским в своём стиле Фото: globallookpress.

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Комментарии
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Лидия
Бабе почти 50 лет, внешности привлекательной нет, как актрису я её не помню, ни одной запоминающейся роли, помню только что она была любимицей у Волчек. Кого теперь кинется облизывать? Ну может денег много, в  благотворительных фондах нахапала. А вот брата её помню по сериалу, очень симпатичный, ему она тоже жизнь исковеркала.
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1 час.
вп
валентина пожиленко
До лампочки мне эта мадам Чулпан Хаматова, которая продемонстрировала пренебрежительное отношение к своей стране и ничего, кроме отвращения она не вызывает Мы так соскучились по информации в СМИ о чувстве Гордости за свою страну, за свою культуру, за свой язык. Слава Богу, что пробуждается чувство Величия Российского Государства и народа!
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1 час.
Андрей Калинин
&quot;Страна, которая сказала - Мы тебя в обиду не дадим&quot;© А её, что, кто-то обижал?
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19 мин.

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