Царьград "Поубивала бы всех, но чтобы мучились": Хаматова прошлась по русским в своём стиле Фото: globallookpress.
Чулпан Хаматова призналась строила дом для побега на деньги россиян задолго до ZOV
Комментарии
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Лидия
Бабе почти 50 лет, внешности привлекательной нет, как актрису я её не помню, ни одной запоминающейся роли, помню только что она была любимицей у Волчек. Кого теперь кинется облизывать? Ну может денег много, в благотворительных фондах нахапала. А вот брата её помню по сериалу, очень симпатичный, ему она тоже жизнь исковеркала.
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1 час.
вп
валентина пожиленко
До лампочки мне эта мадам Чулпан Хаматова, которая продемонстрировала пренебрежительное отношение к своей стране и ничего, кроме отвращения она не вызывает Мы так соскучились по информации в СМИ о чувстве Гордости за свою страну, за свою культуру, за свой язык. Слава Богу, что пробуждается чувство Величия Российского Государства и народа!
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1 час.
Андрей Калинин
"Страна, которая сказала - Мы тебя в обиду не дадим"© А её, что, кто-то обижал?
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19 мин.
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