Чулпан Хаматова призналась строила дом для побега на деньги россиян задолго до ZOV

Лидия Бабе почти 50 лет, внешности привлекательной нет, как актрису я её не помню, ни одной запоминающейся роли, помню только что она была любимицей у Волчек. Кого теперь кинется облизывать? Ну может денег много, в благотворительных фондах нахапала. А вот брата её помню по сериалу, очень симпатичный, ему она тоже жизнь исковеркала.

вп валентина пожиленко До лампочки мне эта мадам Чулпан Хаматова, которая продемонстрировала пренебрежительное отношение к своей стране и ничего, кроме отвращения она не вызывает Мы так соскучились по информации в СМИ о чувстве Гордости за свою страну, за свою культуру, за свой язык. Слава Богу, что пробуждается чувство Величия Российского Государства и народа!